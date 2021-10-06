В Бурятии пройдут «Чистые Игры»

Команды за ограниченное время раздельно соберут пластик, стекло, металл и смешанные отходы



Участники Байкальской экологической волонтёрской смены, прибывшие в Байкальский заповедник из разных уголков России, решили провести мероприятие по уборке территории и анализу мусора.



Организаторы приглашают всех желающих к участию в акции «Чистые Игры – Байкал (Танхой)» (18+). Игры начнутся 6 октября в 10:00.



Команды за ограниченное время раздельно соберут пластик, стекло, металл и смешанные отходы. За находку артефактов с уникальной историей – дополнительные баллы. Все участники получат сертификаты, а победители – дипломы, и, кроме этого, опыт экологичного обращения с отходами, командной работы и позитивные эмоции от общения с единомышленниками.



- Внимательно ознакомьтесь с правилами и зарегистрируйте свою команду на странице: https://cleangames.org/game/baikal-tanhoi. «Чистые Игры - Байкал (Танхой)» пройдут на территории побережья Байкала и прилегающих участков, - отметили в заповеднике.



Организаторы обеспечат участников мешками и перчатками.



С 2020 года «Чистые игры» проводятся с учётом эпидемиологической обстановки: обязательно использование защитных масок, дезинфекция рук, безопасная дистанция. Время старта команд разграничено. К игре допускаются участники с сертификатом о прививке от COVID-19, либо переболевшие в последние полгода, либо с отрицательным ПЦР-тестом, сданным не ранее чем за 72 часа до начала игры.

