Команды за ограниченное время раздельно соберут пластик, стекло, металл и смешанные отходы
Участники Байкальской экологической волонтёрской смены, прибывшие в Байкальский заповедник из разных уголков России, решили провести мероприятие по уборке территории и анализу мусора.
Организаторы приглашают всех желающих к участию в акции «Чистые Игры – Байкал (Танхой)» (18+). Игры начнутся 6 октября в 10:00.
Команды за ограниченное время раздельно соберут пластик, стекло, металл и смешанные отходы. За находку артефактов с уникальной историей – дополнительные баллы. Все участники получат сертификаты, а победители – дипломы, и, кроме этого, опыт экологичного обращения с отходами, командной работы и позитивные эмоции от общения с единомышленниками.
- Внимательно ознакомьтесь с правилами и зарегистрируйте свою команду на странице: https://cleangames.org/game/baikal-tanhoi. «Чистые Игры - Байкал (Танхой)» пройдут на территории побережья Байкала и прилегающих участков, - отметили в заповеднике.
Организаторы обеспечат участников мешками и перчатками.
С 2020 года «Чистые игры» проводятся с учётом эпидемиологической обстановки: обязательно использование защитных масок, дезинфекция рук, безопасная дистанция. Время старта команд разграничено. К игре допускаются участники с сертификатом о прививке от COVID-19, либо переболевшие в последние полгода, либо с отрицательным ПЦР-тестом, сданным не ранее чем за 72 часа до начала игры.
В Бурятии пройдут «Чистые Игры»
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