В Бурятии объявлен конкурс сонграйтеров

Победитель сможет записать свою песню в студии и выпустить её на стриминговых сервисах



В Бурятии представлен новый проект «Откровенно», посвящённый сонграйтерам — тем, кто сам пишет и исполняет свои песни. В конкурсе могут принять участие молодые сонграйтеры до 35 лет.



Желающим участвовать в проекте нужно записать свою песню в формате mp3 под аккомпанемент одного инструмента и подать заявку на сайте Бурятской государственной филармонии. Заявки принимаются до 30 октября.



Эксперты прослушают все заявки и отберут тех, кого пригласят на прослушивание. По итогам прослушивания будут приглашены несколько артистов, которые выступят на одной сцене с уже состоявшимися музыкантами.



- Для сонграйтера важно найти свой стиль, свой звук. И предложить публике нечто уникальное. Прежде всего — свою искренность. Именно поэтому наш проект называется «Откровенно». Это будет серия концертов с участием приглашённых артистов и конкурс среди местных авторов, у которых также будет шанс показать своё творчество на сцене для широкой аудитории, - рассказала автор проекта, художественный руководитель Бурятской филармонии Наталия Уланова.



Победитель конкурса получит главный приз — возможность записать свою песню в студии и выпустить её на стриминговых сервисах. Об этом сообщает пресс-служба филармонии.



Возрастное ограничение 18+

