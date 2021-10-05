В Улан-Удэ возводят второй этаж в пансионате для престарелых

- Завершается кирпичная кладка наружных стен первого этажа по всем блокам, по четырём блокам – уже второго этажа. Монтируют тепловые сети. Временное ограждение присутствует по всему периметру, там, где было технологически возможно, выполнено уже постоянное ограждение, - комментирует директор подрядной организации Елена Федорова.









Современный пансионат для престарелых в Светлом активно начали весной 2021 года. Пансионат будет представлять из себя двухэтажный дом-интернат площадью в 21 тыс кв метров. Здесь создадут все условия для комфортного пребывания престарелых граждан и инвалидов, в том числе колясочников. В каждом из пяти жилых блоков будет проживать по 30 человек – всего 150 постояльцев. Планируемый штат персонала для каждого блока – 25-30 человек. В республике это будет первый пансионат такого масштаба.













В пансионате для престарелых и инвалидов на 150 мест, который возводят в посёлке Светлый в Улан-Удэ, выполнены все запланированные на 2021 год объёмы строительных работ. Завершается строительство первого этажа. В четырёх блоках уже идёт возведение второго этажа. Завершение строительных работ запланировано на конец 2022 года, сообщили в пресс-службе управления капитального строительства (УКС) правительства Бурятии.Подрядная организация ООО «Ремстрой» выполнила устройство наружных сетей водоснабжения, водоотведения, техприсоединение к централизованным сетям холодного водоснабжения.- На сегодня выполнены все объёмы работ согласно графику производственных работ 2021 года. В планах – до конца года создать тепловой контур, подвести под кровлю, заполнить оконные проемы, завести тепло в один из блоков. Завершение всех работ планируется на конец 2022 года, в 2023-м году будем уже вводить в эксплуатацию, – отметил начальник УКС Анатолий УрбановПансионат для престарелых будет состоять из 10 основных блоков: А, Б, В, Г – административные, Д –пищеблок и культурно-массовый блок, блоки Е1, Е2, Е3, Е4, Е5 – жилые. Помимо основных десяти блоков, возводятся и два отдельно стоящих здания: проходная и теплый гараж на четыре машины.