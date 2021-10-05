 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 октября

04 октября

Популярное

В Улан-Удэ возводят второй этаж в пансионате для престарелых

В Улан-Удэ возводят второй этаж в пансионате для престарелых
Общество,  Фото:УКС правительства Бурятии
Первый современный пансионат для престарелых строят в Светлом

В пансионате для престарелых и инвалидов на 150 мест, который возводят в посёлке Светлый в Улан-Удэ, выполнены все запланированные на 2021 год объёмы строительных работ. Завершается строительство первого этажа. В четырёх блоках уже идёт возведение второго этажа. Завершение строительных работ запланировано на конец 2022 года, сообщили в пресс-службе управления капитального строительства (УКС) правительства Бурятии.

Подрядная организация ООО «Ремстрой» выполнила устройство наружных сетей водоснабжения, водоотведения, техприсоединение к централизованным сетям холодного водоснабжения.

- Завершается кирпичная кладка наружных стен первого этажа по всем блокам, по четырём блокам – уже второго этажа. Монтируют тепловые сети. Временное ограждение присутствует по всему периметру, там, где было технологически возможно, выполнено уже постоянное ограждение, - комментирует директор подрядной организации Елена Федорова.



- На сегодня выполнены все объёмы работ согласно графику производственных работ 2021 года. В планах – до конца года создать тепловой контур, подвести под кровлю, заполнить оконные проемы, завести тепло в один из блоков. Завершение всех работ планируется на конец 2022 года, в 2023-м году будем уже вводить в эксплуатацию, – отметил начальник УКС Анатолий Урбанов

Пансионат для престарелых будет состоять из 10 основных блоков: А, Б, В, Г – административные, Д –пищеблок и культурно-массовый блок, блоки Е1, Е2, Е3, Е4, Е5 – жилые. Помимо основных десяти блоков, возводятся и два отдельно стоящих здания: проходная и теплый гараж на четыре машины.

Современный пансионат для престарелых в Светлом активно начали весной 2021 года. Пансионат будет представлять из себя двухэтажный дом-интернат площадью в 21 тыс кв метров. Здесь создадут все условия для комфортного пребывания престарелых граждан и инвалидов, в том числе колясочников. В каждом из пяти жилых блоков будет проживать по 30 человек – всего 150 постояльцев. Планируемый штат персонала для каждого блока – 25-30 человек. В республике это будет первый пансионат такого масштаба.





строительство пансионат

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии лесник спас лисёнка от попадания под машину
В Бурятии лесник спас лисёнка от попадания под машину
Общество, 05.10.2021
Лисёнок подошёл к лесникам совсем близко
В Улан-Удэ возводят второй этаж в пансионате для престарелых
В Улан-Удэ возводят второй этаж в пансионате для престарелых
Общество, 05.10.2021
Первый современный пансионат для престарелых строят в Светлом


Анита Цой пригласила бурятского певца на юбилейный концерт
Анита Цой пригласила бурятского певца на юбилейный концерт
Общество, 05.10.2021
Чингис Ли, которого пригласила лично Анита Цой, сидел на концерте в окружении российских звёзд
Военные России и Монголии нанесли массированный удар по «противнику» на учении «Селенга»
Военные России и Монголии нанесли массированный удар по «противнику» на учении «Селенга»
Общество, 05.10.2021
Подразделения ПВО уничтожили летательные аппараты «противника» и его наземную технику. ВИДЕО
Евгений Жербаев будет бороться за бронзу чемпионата мира
Евгений Жербаев будет бороться за бронзу чемпионата мира
Общество, 05.10.2021
В полуфинале бурятский борец проиграл спортсмену из Киргизии
В Бурятии освятили памятную плиту в честь казаков
В Бурятии освятили памятную плиту в честь казаков
Общество, 05.10.2021
Плита посвящена казакам - основателям Цакирской станицы
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии вновь стал выше 100
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии вновь стал выше 100
Общество, 05.10.2021
Растёт число и госпитализированных пациентов, и тех, что лечатся амбулаторно
Завтра в Бурятии завоют сирены
Завтра в Бурятии завоют сирены
Общество, 05.10.2021
Состоится проверка систем оповещения 
В Чите состоится акция «Звонок для учителя»
В Чите состоится акция «Звонок для учителя»
Общество, 05.10.2021
Прохожие поздравят по телефону с праздником своего школьного наставника
В Улан-Удэ состоится «Шоу поэтов»
В Улан-Удэ состоится «Шоу поэтов»
Общество, 04.10.2021
Победители получат по 4000 рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^