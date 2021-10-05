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В Бурятии наградили лучших учителей

В Бурятии наградили лучших учителей
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
10 учителей республики получили премию в размере 200 тысяч рублей

4 октября в преддверии Дня учителя в Улан-Удэ состоялась торжественная церемония чествования победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в Российской Федерации и в Бурятии.

За высокие показатели, за успехи учеников и за ежедневный кропотливый труд 10 учителей республики награждены премией в размере 200000 рублей по результатам оценки конкурсных материалов жюри всероссийского этапа.

Также были награждены 14 победителей конкурса на присуждение премий в размере 50 тысяч рублей лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
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