В Бурятии наградили лучших учителей

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

10 учителей республики получили премию в размере 200 тысяч рублей



4 октября в преддверии Дня учителя в Улан-Удэ состоялась торжественная церемония чествования победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в Российской Федерации и в Бурятии.



За высокие показатели, за успехи учеников и за ежедневный кропотливый труд 10 учителей республики награждены премией в размере 200000 рублей по результатам оценки конкурсных материалов жюри всероссийского этапа.



Также были награждены 14 победителей конкурса на присуждение премий в размере 50 тысяч рублей лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

