Нарушение выявила прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Тункинском районе Бурятии работникам ресурсоснабжающей организации заработная плата за май – июнь текущего года выплачена с нарушением срока, установленного правилами внутреннего трудового распорядка. Оплата денежной компенсации за нарушение срока не произведена.
По результатам рассмотрения представления прокурора района 12 работников получили денежную компенсацию за задержку заработной платы, ответственное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В отношении генерального директора организации возбуждено дело об административном правонарушении. Ему объявлено предупреждение, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии наказали директора за невыплаченную в срок зарплату
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