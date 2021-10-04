Яблони хорошо перерабатывают углекислый газ и вырабатывают кислород
В Железнодорожном районе Улан-Удэ стартовали осенние посадки. В районе высадят 2300 саженцев клена, сирени, калины, яблони и т.д., сообщили в пресс-службе мэрии.
Сегодня, 4 октября, на улице Хахалова высадили живую изгородь из 150 саженцев яблони.
Сотрудники МБУ «Городское лесничество» заменили сухие, не прижившиеся саженцы на новые и досадили живую изгородь по обе стороны улицы.
- Яблони хорошо перерабатывают углекислый газ и вырабатывают кислород. Для посадки саженцев используется плодородный грунт с улучшенным составом, который обладает всеми питательными элементами. Это даёт большую приживаемость, рост, здоровье саженцев. Просим горожан относится бережно к саженцам, они ещё хрупкие, - призвала начальник озеленения Железнодорожного района МБУ «Городское лесничество» Ксения Малых.
Всего этой осенью высадят семь тысяч саженцев. Завершить все работы планируют до середины октября. С учётом весенних посадок до конца года должно появиться 26 тысяч саженцев.
В Улан-Удэ высадили живую изгородь из яблонь
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