В Улан-Удэ состоится «Шоу поэтов»

Победители получат по 4000 рублей



В Улан-Удэ состоится творческий конкурс «Шоу поэтов» в рамках ежегодного литературного фестиваля «Байкальские чтения». Мероприятие состоится 14 октября в баре «Хармс».



Состязания будут проходить в двух номинациях:

- «Я поэт» - в данной номинации выступают участники с произведениями собственного сочинения, сольно или с командой поддержки (не более 5 человек);

- «Я чтец» - в данной номинации выступают участники с заимствованными произведениями сольно, сольно с командой поддержки или коллективы (не более 5 человек).



Победители обеих номинаций получат по 4000 рублей. Приз зрительских симпатий в двух номинациях составит по 1000 рублей.



Для участия в конкурсе необходимо заявку по электронному адресу lit-fest2021@mail.ru до 13 октября. Форму заявки и положение о конкурсе можно найти на сайте национальной библиотеки РБ, сообщает её пресс-служба.



Возрастные ограничения 18+

