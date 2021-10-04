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В Бурятии провели военно-патриотический турнир «Звезда»

В Бурятии провели военно-патриотический турнир «Звезда»
Общество,  Фото:пресс-служба РЦ ПВТС РБ
Абсолютным чемпионом стала команда из Кабанского района

2 октября в Бурятии на базе активного отдыха «Лидер» состоялся республиканский военно-патриотический турнир «Звезда – 2021». В мероприятии приняли участие 7 команд из Улан-Удэ и Селенгинского, Кабанского, Заиграевского, Прибайкальского районов республики.

Ребята соревновались в военно-патриотической игре «Лазертаг», проходили верёвочный парк «Флагман», стреляли в страйкбольном тире, преодолевали полосу препятствий, гоняли на квадроциклах, собирали и разбирали автомат АК-74, узнавали полководцев России и знаменательные даты военной истории.

Победителями турнира стали:

Лазертаг
1 место- «Легион», Кабанский район РБ
2 место – «Октябрята», Октябрьский район г. Улан-Удэ
3 место – «Убойная сила», Селенгинский район РБ

Страйкбольный тир
1 место – «Легион», Кабанский район РБ
2 место – «Убойная сила», Селенгинский район РБ
3 место – «Октябрята», Октябрьский район г. Улан-Удэ

Верёвочный парк «Флагман»
1 место – «Убойная сила», Селенгинский район РБ
2 место – «Победа», Заиграевский район РБ
3 место – «Октябрята», Октябрьский район РБ

Квест-игра «Круче всех»
1 место – «Патриот», Прибайкальский район
2 место – «Стрела», Советский район г. Улан-Удэ
3 место – «Комета», Железнодорожный район г. Улан-Удэ

Общекомандный зачёт
1 место – «Легион», Кабанский района РБ
2 место – «Октябрята», Октябрьский район г. Улан-Удэ
3 место – «Убойная сила», Селенгинский район РБ

Абсолютными чемпионами стали участники команды «Легион» Кабанского района.

Команды-победители получили билеты в кино. Каждый участник получил от организаторов сертификат на спортивные товары. Об этом сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
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