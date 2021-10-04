В Бурятии провели военно-патриотический турнир «Звезда»

Общество, Фото: пресс-служба РЦ ПВТС РБ

Абсолютным чемпионом стала команда из Кабанского района



2 октября в Бурятии на базе активного отдыха «Лидер» состоялся республиканский военно-патриотический турнир «Звезда – 2021». В мероприятии приняли участие 7 команд из Улан-Удэ и Селенгинского, Кабанского, Заиграевского, Прибайкальского районов республики.



Ребята соревновались в военно-патриотической игре «Лазертаг», проходили верёвочный парк «Флагман», стреляли в страйкбольном тире, преодолевали полосу препятствий, гоняли на квадроциклах, собирали и разбирали автомат АК-74, узнавали полководцев России и знаменательные даты военной истории.



Победителями турнира стали:



Лазертаг

1 место- «Легион», Кабанский район РБ

2 место – «Октябрята», Октябрьский район г. Улан-Удэ

3 место – «Убойная сила», Селенгинский район РБ



Страйкбольный тир

1 место – «Легион», Кабанский район РБ

2 место – «Убойная сила», Селенгинский район РБ

3 место – «Октябрята», Октябрьский район г. Улан-Удэ



Верёвочный парк «Флагман»

1 место – «Убойная сила», Селенгинский район РБ

2 место – «Победа», Заиграевский район РБ

3 место – «Октябрята», Октябрьский район РБ



Квест-игра «Круче всех»

1 место – «Патриот», Прибайкальский район

2 место – «Стрела», Советский район г. Улан-Удэ

3 место – «Комета», Железнодорожный район г. Улан-Удэ



Общекомандный зачёт

1 место – «Легион», Кабанский района РБ

2 место – «Октябрята», Октябрьский район г. Улан-Удэ

3 место – «Убойная сила», Селенгинский район РБ



Абсолютными чемпионами стали участники команды «Легион» Кабанского района.



Команды-победители получили билеты в кино. Каждый участник получил от организаторов сертификат на спортивные товары. Об этом сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.

