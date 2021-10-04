Антимонопольная служба оштрафовала директора «Улан-Удэстройзаказчик»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Прокуратура выявила нарушение



Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ выявила нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок при реализации национального проекта «Образование».



Установлено, что муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик» заключило с обществом с ограниченной ответственностью муниципальный контракт на поставку и установку оборудования для пищеблока в образовательном учреждении города.



Однако коммерческая организация поставила товар, не отвечающий требованиям, установленным в техническом задании. Не соответствовали размер и габариты оборудования. В обход национального режима заказчику передан товар иностранного производства. Его поставка произведена с нарушением установленного контрактом срока. Заказчик принял и оплатил оборудование.



Руководителю муниципального учреждения внесено представление, в отношении него возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение должностным лицом заказчика порядка оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд».



Управлением федеральной антимонопольной службы по Бурятии директору МУ «Улан-Удэстройзаказчик» назначен штраф, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

