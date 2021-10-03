В Улан-Удэ откроется бесплатная выставка Русского географического общества

С 6 по 11 октября в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ пройдет выставка, посвящённая Русскому географическому обществу. Выставка состоится при участии минобороны России.
Посетители выставки смогут:
- увидеть личные вещи первого космонавта Земли Юрия Гагарина;
- прикоснуться к неизвестным страницам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (подвигом советских солдат на Балтике и битве за Сталинград);
- познакомиться с работами мастерской художника Грекова;
- в рубрике «Семейное тепло», посвященной женам советских военачальников, ознакомиться с редкими архивными фотографиями и малоизвестными биографическими материалами;
- увидеть портреты основателей и выдающихся исследователей Русского географического общества, ознакомиться с их трудами.
Кроме этого, на площадке выставки спланирован показ материалов Бурятского отделения Русского географического общества, экспонатов поискового отряда «Рысь» - «Без срока давности».
Вход на выставку Русского географического общества свободный, с соблюдением ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Длинные утомительные очереди в душных коридорах, долгое ожидание приёма к специалистам – вот основные причины жалоб пациентов практически всех поликлиник города Улан-Удэ. «Байкал-Daily» попытался разобраться – как решаются эти и другие проблемные вопросы в сфере здравоохранения Бурятии? Что необходимо, чтобы очереди к специалистам канули в Лету, а медицинское обслуживание населения стало комфортным?
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