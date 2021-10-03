Воздух прогреется до +10
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 октября по республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +3,-2, местами -5,-10, днём +5,+10, местами 0,+5.
В Улан-Удэ днём местами небольшие осадки. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью около 0, днём +6,+8.
В Бурятии местами мокрый снег
Общество, Фото:
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Длинные утомительные очереди в душных коридорах, долгое ожидание приёма к специалистам – вот основные причины жалоб пациентов практически всех поликлиник города Улан-Удэ.
Но и врачам не позавидуешь: порой работники медицинских учреждений столицы Бурятии трудятся буквально на износ – ввиду острой нехватки рабочих рук. Всё это, к сожалению, давно стало притчей во языцех.
Редакция «Байкал-Daily» попыталась разобраться – как решаются эти и другие проблемные вопросы в сфере здравоохранения Бурятии? Что необходимо, чтобы очереди к специалистам канули в Лету, а медицинское обслуживание населения стало комфортным?
Но и врачам не позавидуешь: порой работники медицинских учреждений столицы Бурятии трудятся буквально на износ – ввиду острой нехватки рабочих рук. Всё это, к сожалению, давно стало притчей во языцех.
Редакция «Байкал-Daily» попыталась разобраться – как решаются эти и другие проблемные вопросы в сфере здравоохранения Бурятии? Что необходимо, чтобы очереди к специалистам канули в Лету, а медицинское обслуживание населения стало комфортным?
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