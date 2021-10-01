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В Бурятии у нерадивой матери изъяли детей

В Бурятии у нерадивой матери изъяли детей
Общество,  Фото:pixabay.com
Дети, за которыми не следили, стояли у открытого окна

Жительница Закаменска встревожилась тем, что дети не раз стояли у открытого окна на втором этаже дома.

- Не первый раз вижу такую картину, аж сердце замирает: дети стоят у открытого окна, второй этаж. Делала детям замечание. Видимо, в отсутствие родителей они так себя развлекают, - написала женщина в группу «Закамна-инфо.24/7».

Также она указала здесь адрес дома. Информация была передана в органы опеки и попечительства Закаменского района.

- Выехали на место, эта семья находилась под наблюдением, но мама так и не встала на путь исправления, дети изъяты и переданы в СРЦН (социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних – прим. ред.), в отношении мамы будет решаться вопрос о лишении родительских прав, - сообщила главный специалист отдела опеки и попечительства.

В группе «Закамна-инфо» горожанку поблагодарили за бдительность и неравнодушие.
дети семьи

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