В Бурятии у нерадивой матери изъяли детей

Дети, за которыми не следили, стояли у открытого окна



Жительница Закаменска встревожилась тем, что дети не раз стояли у открытого окна на втором этаже дома.



- Не первый раз вижу такую картину, аж сердце замирает: дети стоят у открытого окна, второй этаж. Делала детям замечание. Видимо, в отсутствие родителей они так себя развлекают, - написала женщина в группу «Закамна-инфо.24/7».



Также она указала здесь адрес дома. Информация была передана в органы опеки и попечительства Закаменского района.



- Выехали на место, эта семья находилась под наблюдением, но мама так и не встала на путь исправления, дети изъяты и переданы в СРЦН (социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних – прим. ред.), в отношении мамы будет решаться вопрос о лишении родительских прав, - сообщила главный специалист отдела опеки и попечительства.



В группе «Закамна-инфо» горожанку поблагодарили за бдительность и неравнодушие.

