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Иркутск примет первенство СФО по дзюдо

Иркутск примет первенство СФО по дзюдо
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревноваться будут юноши и девушки до 18 лет

В Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» 2 и 3 октября пройдёт первенство Сибирского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В турнире примут участие более 400 сильнейших дзюдоистов Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областей, Красноярского и Алтайского краёв, республик Тыва, Хакасия и Алтай.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, соревнования среди юношей 2005-2007 годов рождения проводятся в следующих весовых категориях: до 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, свыше 90 кг. Девушки в этой же возрастной категории будут соревноваться в весовых категориях до 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70 и свыше 70 кг.

- Первенство Сибирского федерального округа по дзюдо проводится для повышения уровня спортивного мастерства участников соревнований, выявления сильнейших дзюдоистов, формирования сборной команды СФО по этому виду спорта. Отмечу, что соревнования будут проходить с соблюдением всех мер по профилактике новой коронавирусной инфекции в учреждениях физической культуры и спорта, предусмотренных Роспотребнадзором, - отметил заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев.
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