Мероприятие проходит в рамках Дней русской духовности и культуры
В Дни русской духовности и культуры «Сияние России» в Иркутске в шестой раз открылся фестиваль художественных изделий из дерева «Звёздная Ладья».
- Традиционно в фестивале принимают участие как уже известные мастера резьбы по дереву, так и начинающие. Например, студенты колледжа архитектуры и строительства. Это семидневный марафон по созданию объёмных скульптур из сосны или полноценных деревянных композиций, – рассказал начальник управления культуры администрации Иркутска Антон Чернышов. – Кроме того, в рамках «Звёздной Ладьи» все желающие могут прийти на обучение к народному мастеру Иркутской области Евгению Мирскому. Итоги фестиваля будут подведены 3 октября.
Напомним, в Иркутске в 28-й раз проходят Дни русской духовности и культуры «Сияние России». В течение недели в областном центре состоится около ста мероприятий. Это концерты, фестивали, спектакли, выставки, литературные вечера. Дома детского творчества представляют художественные и технические выставки своих воспитанников и педагогов, проходят конкурсы, открытые уроки и мастер-классы. В городских библиотеках проводятся встречи читателей с иркутскими писателями. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске открылся фестиваль деревянных изделий «Звёздная Ладья»
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