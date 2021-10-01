В Иркутске открылся фестиваль деревянных изделий «Звёздная Ладья»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Мероприятие проходит в рамках Дней русской духовности и культуры



В Дни русской духовности и культуры «Сияние России» в Иркутске в шестой раз открылся фестиваль художественных изделий из дерева «Звёздная Ладья».



- Традиционно в фестивале принимают участие как уже известные мастера резьбы по дереву, так и начинающие. Например, студенты колледжа архитектуры и строительства. Это семидневный марафон по созданию объёмных скульптур из сосны или полноценных деревянных композиций, – рассказал начальник управления культуры администрации Иркутска Антон Чернышов. – Кроме того, в рамках «Звёздной Ладьи» все желающие могут прийти на обучение к народному мастеру Иркутской области Евгению Мирскому. Итоги фестиваля будут подведены 3 октября.



Напомним, в Иркутске в 28-й раз проходят Дни русской духовности и культуры «Сияние России». В течение недели в областном центре состоится около ста мероприятий. Это концерты, фестивали, спектакли, выставки, литературные вечера. Дома детского творчества представляют художественные и технические выставки своих воспитанников и педагогов, проходят конкурсы, открытые уроки и мастер-классы. В городских библиотеках проводятся встречи читателей с иркутскими писателями. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

