Октябрь в Бурятии начнётся ветров

Осадков 1 октября не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 1 октября по республике преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью +1,-4, местами -9,-14, днём +10,+15, по северу +3,+8.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью западный 3-8, днём с переходом на восточный 6-11 м/с. Температура ночью -3,-5, днём +10,+12.

