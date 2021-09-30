В Бурятии работникам ЖКХ задолжали почти миллион по зарплате

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Люди обратились в прокуратуру



В прокуратуру Кижингинского района Бурятии обратились работники организации жилищно-коммунального хозяйства с заявлением о нарушении трудового закона.



Установлено, что перед 18 работниками образовалась задолженность по заработной плате за период с сентября 2020 года по май 2021 года в размере 875 тысяч рублей.



Директору организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого долг по заработной плате погашен. Руководителю объявлено предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства.



Кроме того, по факту невыплаты заработной платы Хоринским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по республике проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

