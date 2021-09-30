В Бурятии работникам ЖКХ задолжали почти миллион по зарплате

Люди обратились в прокуратуру
В прокуратуру Кижингинского района Бурятии обратились работники организации жилищно-коммунального хозяйства с заявлением о нарушении трудового закона.
Установлено, что перед 18 работниками образовалась задолженность по заработной плате за период с сентября 2020 года по май 2021 года в размере 875 тысяч рублей.
Директору организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого долг по заработной плате погашен. Руководителю объявлено предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства.
Кроме того, по факту невыплаты заработной платы Хоринским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по республике проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
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