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В Бурятии работникам ЖКХ задолжали почти миллион по зарплате

В Бурятии работникам ЖКХ задолжали почти миллион по зарплате
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Люди обратились в прокуратуру

В прокуратуру Кижингинского района Бурятии обратились работники организации жилищно-коммунального хозяйства с заявлением о нарушении трудового закона.

Установлено, что перед 18 работниками образовалась задолженность по заработной плате за период с сентября 2020 года по май 2021 года в размере 875 тысяч рублей.

Директору организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого долг по заработной плате погашен. Руководителю объявлено предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства.

Кроме того, по факту невыплаты заработной платы Хоринским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по республике проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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