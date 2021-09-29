100 яблонь высадили возле братской могилы в Улан-Удэ

Живую изгородь начали обустраивать ещё в прошлом году



В центре Улан-Удэ озеленили территорию возле памятника «Братская могила 18 красногвардейцев и партизан, погибших в марте 1920 г. в бою за освобождение Верхнеудинска от Семеновских банд». Здесь сотрудники высадили 100 саженцев яблони сибирской, сообщили в пресс-службе мэрии.



– Дополняем живую изгородь из яблонь и калины, которую высадили в прошлом году. В Советском районе работы по озеленению запланированы ещё на четыре дня. Остались участки по ул. Смолина, Толстого и т. д., – рассказал начальник участка озеленения Советского района Улан-Удэ Андрей Башинчеев.



В прошлом году здесь отремонтировали памятник, установленный в 1953 году, заменили тротуарную плитку, покрасили скамейки, урны.



