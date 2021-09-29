В Монголии исследуют гуннскую столицу

Заложен фундамент центра по изучению руин города Луут
28 сентября в Монголии состоялась церемония заложения фундамента информационного центра по изучению гуннского города Луут («Дракон»). В торжественном мероприятии приняли участие официальные лица во главе с министром образования и науки Л. Энх-Амгаланом, находившиеся в регионе с рабочей командировкой.
До недавнего времени обнаружить останки столицы государства гуннов было одной из задач учёных Монголии и мира. И вот недавно на территории сомона Улзийт аймака Архангай группе учёных из факультета археологии университета Улан-Батора во главе с профессором Т. Идэржавхлан удалось обнаружить руины Луута.
- Луут располагался вдали от главной дорожной магистрали и с двух сторон был окружён полями, где в период социализма выращивали разные зерновые культуры. Это делало его невидимым до недавнего времени. По предварительным данным раскопок, большой летний дворец гуннского хана имел треугольную керамическую крышу на деревянных колоннах. На внешней стороне этого здания мы обнаружили древний иероглиф «Шаньюй», что символизирует величие и силы хана гуннов и указывает на то, что этот город был крупным и важным городом той эпохи. Большинство ваз было найдено в разбитом виде, но удалось найти несколько без видимых повреждений, - рассказал доцент Улан-Баторского университета Т. Идэрхангай.
- Восстановление артефактов очень важно. Деревянные предметы пока не обнаружены. Осколков ваз найдено много, и по словам доктора Идэрхангая, их можно восстановить собственными силами, благодаря улучшению квалификации и умений отечественных специалистов. С другой стороны, для точного установления датирования некоторых артефактов их отправляют в зарубежные специализированные лаборатории из-за нехватки собственных. Поэтому я считаю необходимым уделить внимание созданию научно-исследовательских лабораторий по детальному изучению хронологии артефактов, которые помогут изменить способы продвижения культуры и истории страны за рубежом, - заявил министр образования и науки Л. Энх-Амгалан.
Напомним, что останки древнего гуннского города Луут были обнаружены в ходе поисковых работ с воздуха при помощи специального программного обеспечения по составлению топографической карты. В 2019 году на месте раскопок учёные нашли осколок строительной плиты или черепицы, на котором обнаружили древний иероглиф. Эта надпись учёными была расшифрована как «Шаньюй». Об этом сообщает новостного агентство «Монцамэ».
В Монголии исследуют гуннскую столицу
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