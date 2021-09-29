Гостья Ангарска отпраздновала 100 лет

Любовь Калабина защищала Ленинград от налётов немецкой авиации
Вчера, 28 сентября, в Ангарске поздравления со столетним юбилеем принимала участница Великой Отечественной войны Любовь Николаевна Калабина.
Любовь Калабина родилась 28 сентября 1921 года в селе Малиновское Горьковской (Нижегородской) области в многодетной семье. В 1942 году была призвана в Красную Армию. Служила в отдельном зенитном дивизионе войск противовоздушной обороны (ПВО), который защищал важнейшие объекты Ленинграда от налётов немецкой авиации. Ефрейтор Любовь Калабина была демобилизована в июле 1945 года.
Любовь Николаевна награждена орденом Отечественной войны II степени (1985 г.), медалями «За победу над Германией», «За оборону Ленинграда», другими юбилейными медалями и знаками.
В 1960 году Любовь Николаевна переехала в якутский посёлок Хандыга. Работала в системе РОНО, почтальоном, кассиром, начальником отделения связи. Является почётным гражданином Томпонского района и посёлка Хандыга. Любовь Николаевна – заслуженный работник связи Республики Саха (Якутия).
Сейчас Любовь Николаевна гостит у дочери Людмилы в Ангарске и радует весёлым нравом внуков и правнуков. Как рассказывает дочь, до 94 лет мама ходила на рыбалку. Очень любит лес, грибы-ягоды.
Юбиляра поздравили от имени администраций муниципального района «Томпонский район» и Ангарского округа. Ей пожелали здоровья и благополучия, сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
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