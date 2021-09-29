За оружие выдают вознаграждение
С начала года в центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в Бурятии на добровольной основе было сдано 36 единиц огнестрельного оружия и более 760 боеприпасов различного калибра.
Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них оружие, освобождаются от уголовной ответственности.
За добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ установлены следующие размеры вознаграждения:
• за нарезное или гладкоствольное огнестрельное оружие - до 5000 рублей;
• за боевые гранаты - до 2000 рублей;
• за обрезы огнестрельного оружия - до 3000 рублей;
• за самодельное огнестрельное оружие - до 2000 рублей;
• за оружие ограниченного поражения - до 2000 рублей;
• за патроны к огнестрельному оружию - до 15 рублей за штуку.
Обратиться с заявлением о добровольной сдаче оружия граждане могут в любое территориальное подразделение Росгвардии.
Жители Бурятии добровольно сдали более 30 единиц оружия
Общество, Фото:
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