 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 сентября

28 сентября

Популярное

Жители Бурятии добровольно сдали более 30 единиц оружия

Жители Бурятии добровольно сдали более 30 единиц оружия
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
За оружие выдают вознаграждение

С начала года в центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в Бурятии на добровольной основе было сдано 36 единиц огнестрельного оружия и более 760 боеприпасов различного калибра.

Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них оружие, освобождаются от уголовной ответственности.

За добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ установлены следующие размеры вознаграждения:

• за нарезное или гладкоствольное огнестрельное оружие - до 5000 рублей;
• за боевые гранаты - до 2000 рублей;
• за обрезы огнестрельного оружия - до 3000 рублей;
• за самодельное огнестрельное оружие - до 2000 рублей;
• за оружие ограниченного поражения - до 2000 рублей;
• за патроны к огнестрельному оружию - до 15 рублей за штуку.

Обратиться с заявлением о добровольной сдаче оружия граждане могут в любое территориальное подразделение Росгвардии.



оружие Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии за сутки заболели ковидом более 90 человек
В Бурятии за сутки заболели ковидом более 90 человек
Общество, 29.09.2021
Общее число случаев COVID-19 движется к 59 000  
В Бурятии сняли клип на советскую песню о Байкале
В Бурятии сняли клип на советскую песню о Байкале
Общество, 29.09.2021
Съёмки проходили в Чивыркуйском заливе
В Бурятии лесники и дети высадили саженцы в сквере
В Бурятии лесники и дети высадили саженцы в сквере
Общество, 29.09.2021
Дети посадили саженцы ели и берёзы
Жителей Бурятии призывают дарить учителям лес вместо букета
Жителей Бурятии призывают дарить учителям лес вместо букета
Общество, 29.09.2021
Ко Дню учителя стартует акция «Лес вместо букета»
В конце недели в Чите откроется ледовый дворец
В конце недели в Чите откроется ледовый дворец
Общество, 29.09.2021
Катания будут с соблюдением социальной дистанции 
Чита присоединится к Всероссийскому дню ходьбы
Чита присоединится к Всероссийскому дню ходьбы
Общество, 29.09.2021
Участники мероприятия пройдут олимпийскую милю
В Агинском округе объявлен конкурс детских театров
В Агинском округе объявлен конкурс детских театров
Общество, 29.09.2021
Мероприятие посвящено юбилею писателя и драматурга Даширабдана Батожабая
В Бурятии продолжает холодать
В Бурятии продолжает холодать
Общество, 29.09.2021
Местами температура опускалась до -10
В Улан-Удэ откроются две выставки
В Улан-Удэ откроются две выставки
Общество, 28.09.2021
Жителям Бурятии покажут экспонаты музеев «Золотого кольца России»
В Бурятии выберут лучшие молодые семьи
В Бурятии выберут лучшие молодые семьи
Общество, 28.09.2021
Заявки на участие принимаются до 8 октября
Читинки выиграли титулы на конкурсе красоты в Крыму
Читинки выиграли титулы на конкурсе красоты в Крыму
Общество, 28.09.2021
Победительницей «Mrs Planet Eurasia» стала Валерия Губина
В Бурятии прошло школьное первенство по ПДД
В Бурятии прошло школьное первенство по ПДД
Общество, 28.09.2021
В мероприятии приняло участие 18 школ республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^