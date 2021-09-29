Жители Бурятии добровольно сдали более 30 единиц оружия

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

За оружие выдают вознаграждение



С начала года в центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в Бурятии на добровольной основе было сдано 36 единиц огнестрельного оружия и более 760 боеприпасов различного калибра.



Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них оружие, освобождаются от уголовной ответственности.



За добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ установлены следующие размеры вознаграждения:



• за нарезное или гладкоствольное огнестрельное оружие - до 5000 рублей;

• за боевые гранаты - до 2000 рублей;

• за обрезы огнестрельного оружия - до 3000 рублей;

• за самодельное огнестрельное оружие - до 2000 рублей;

• за оружие ограниченного поражения - до 2000 рублей;

• за патроны к огнестрельному оружию - до 15 рублей за штуку.



Обратиться с заявлением о добровольной сдаче оружия граждане могут в любое территориальное подразделение Росгвардии.







