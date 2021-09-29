Мужчину отправили в колонию общего режима
Советский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Новосибирска. Он признан виновным в мошенничестве.
В судебном заседании установлено, что в конце сентября 2020 года у новосибирец решил украсть 20 тонн кедрового ореха, обманув логиста транспортной компании. Орех принадлежал обществу с ограниченной ответственностью «Натуральные продукты», расположенному в городе Новосибирске. Аферист договорился с водителем, не посвящённым в преступные планы, вывезти орех из города Закаменска. Затем попросил лицо, также неосведомлённое о преступных намерениях, продать орех. В результате орех был реализован в Улан-Удэ.
Ущерб составил 5,2 млн рублей.
- Суд с учётом совершения преступления в период отбывания условного наказания, невозмещения ущерба назначил виновному 3 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор в законную силу не вступил.
В Улан-Удэ осудили новосибирца за мошенничество с кедровыми орехами
Общество, Фото:
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