Воду подвозят стерильные автоцистерны
В Улан-Удэ принято решение о продолжении подвоза холодной питьевой воды в частный сектор микрорайонов Левобережья до полного снятия режима ЧС.
- Несмотря на стабильное улучшение паводковой ситуации в Бурятии, снижение уровня воды в водоёмах республики, а также фактическое отсутствие заявок от жителей, с отменой подвоза воды решили повременить, - сообщила пресс-служба администрации Улан-Удэ.
По словам специалистов, для того, чтобы жители частного сектора не подвергали опасности своё собственное здоровье, а также здоровье своих близких, необходимо использовать питьевую воду высокого качества.
Управление Роспотребнадзора по Бурятии, в свою очередь, также запрещает использование неисследованной воды из частных скважин не только в пищу, но и в хозяйственных целях.
На протяжении нескольких месяцев, в Бурятии действует оперативный штаб по проведению мероприятий, направленных на защиту горожан от «большой воды». В том числе организован подвоз воды жителям частного сектора микрорайонов Левобережья.
Подвоз воды населению ежедневно осуществляют стерильные автоцистерны, вместимостью более шести тысяч литров каждая, с 9 до 20 часов.
Узнать точный график подвоза воды можно узнать в администрации Советского района по телефону: 22-75-88.
Жителям Левобережья будут подвозить воду до снятия режима ЧС в Бурятии
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