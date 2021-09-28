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Жителям Левобережья будут подвозить воду до снятия режима ЧС в Бурятии

Жителям Левобережья будут подвозить воду до снятия режима ЧС в Бурятии
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Воду подвозят стерильные автоцистерны

В Улан-Удэ принято решение о продолжении подвоза холодной питьевой воды в частный сектор микрорайонов Левобережья до полного снятия режима ЧС.

- Несмотря на стабильное улучшение паводковой ситуации в Бурятии, снижение уровня воды в водоёмах республики, а также фактическое отсутствие заявок от жителей, с отменой подвоза воды решили повременить, - сообщила пресс-служба администрации Улан-Удэ.

По словам специалистов, для того, чтобы жители частного сектора не подвергали опасности своё собственное здоровье, а также здоровье своих близких, необходимо использовать питьевую воду высокого качества.

Управление Роспотребнадзора по Бурятии, в свою очередь, также запрещает использование неисследованной воды из частных скважин не только в пищу, но и в хозяйственных целях.

На протяжении нескольких месяцев, в Бурятии действует оперативный штаб по проведению мероприятий, направленных на защиту горожан от «большой воды». В том числе организован подвоз воды жителям частного сектора микрорайонов Левобережья.

Подвоз воды населению ежедневно осуществляют стерильные автоцистерны, вместимостью более шести тысяч литров каждая, с 9 до 20 часов.

Узнать точный график подвоза воды можно узнать в администрации Советского района по телефону: 22-75-88.


водоснабжение

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