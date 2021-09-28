В Бурятии стартовала вакцинация лисиц от бешенства

Планируемый объём вакцины для раскладки составляет более 188 тысяч доз



Накануне Бурприроднадзор совместно с управлением ветеринарии по Бурятии начал вакцинацию лисицы в естественных местах обитания.



Планируется разложить более 188 тысяч вакцины доз в 13 районах республики, в том числе в окрестностях Улан-Удэ, в береговой зоне реки Селенга согласно установленным эпизоотическим очагам.



- Мероприятия продлятся до 7 октября. Сегодня проходит вакцинация в городе Улан-Удэ и в Кабанском районе, - сообщил сотрудник Бурприроднадзора.



Вакцинирование диких животных проводится для формирования иммунного ответа к бешенству.



На 2021 год численность лисицы в Бурятии составляет 2444 особей. По окрестностям Улан-Удэ специалисты разместят 2450 доз.



Эффективность вакцинирования будет контролироваться научно-исследовательскими центрами, сообщили в Бурприроднадзоре.

