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В Бурятии стартовала вакцинация лисиц от бешенства

В Бурятии стартовала вакцинация лисиц от бешенства
Общество,  Фото:Бурприроднадзор
Планируемый объём вакцины для раскладки составляет более 188 тысяч доз

Накануне Бурприроднадзор совместно с управлением ветеринарии по Бурятии начал вакцинацию лисицы в естественных местах обитания.

Планируется разложить более 188 тысяч вакцины доз в 13 районах республики, в том числе в окрестностях Улан-Удэ, в береговой зоне реки Селенга согласно установленным эпизоотическим очагам.

- Мероприятия продлятся до 7 октября. Сегодня проходит вакцинация в городе Улан-Удэ и в Кабанском районе, - сообщил сотрудник Бурприроднадзора.

Вакцинирование диких животных проводится для формирования иммунного ответа к бешенству.

На 2021 год численность лисицы в Бурятии составляет 2444 особей. По окрестностям Улан-Удэ специалисты разместят 2450 доз.

Эффективность вакцинирования будет контролироваться научно-исследовательскими центрами, сообщили в Бурприроднадзоре. 
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