Планируемый объём вакцины для раскладки составляет более 188 тысяч доз
Накануне Бурприроднадзор совместно с управлением ветеринарии по Бурятии начал вакцинацию лисицы в естественных местах обитания.
Планируется разложить более 188 тысяч вакцины доз в 13 районах республики, в том числе в окрестностях Улан-Удэ, в береговой зоне реки Селенга согласно установленным эпизоотическим очагам.
- Мероприятия продлятся до 7 октября. Сегодня проходит вакцинация в городе Улан-Удэ и в Кабанском районе, - сообщил сотрудник Бурприроднадзора.
Вакцинирование диких животных проводится для формирования иммунного ответа к бешенству.
На 2021 год численность лисицы в Бурятии составляет 2444 особей. По окрестностям Улан-Удэ специалисты разместят 2450 доз.
Эффективность вакцинирования будет контролироваться научно-исследовательскими центрами, сообщили в Бурприроднадзоре.
В Бурятии стартовала вакцинация лисиц от бешенства
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