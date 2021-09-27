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В Бурятии возможны помехи на телеэкранах до 23 октября

В Бурятии возможны помехи на телеэкранах до 23 октября
Общество,  Фото:pixabay.com
В ближайший месяц солнечное излучение может перебить телесигнал

С 1 октября по 23 октября в небе над Бурятией начинается интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телесигнал. Большинство зрителей цифрового эфирного ТВ скорее всего не заметят изменений в качестве изображения. В ряде случаев изображение может рассыпаться или пропадать. Об этом рассказали в филиале РТПЦ в республике.

- Как любая звезда, Солнце излучает энергию в видимой световой части спектра и в виде радиоволн. Интерференция возникает, когда Солнце встаёт ровно позади спутников связи. Когда Солнце, приёмная антенна ретранслятора и спутник, на который она наведена, оказываются на одной прямой, приём сигналов со спутника затрудняется. Сигналы спутника перекрываются более мощными шумами Солнца. Расположение светила на прямой линии со спутником связи и ретранслятором длится несколько минут. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки», - сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

Во время интерференции возможно периодическое кратковременное «замерзание» картинки на экранах телевизоров, распад её на пиксели, полное пропадание. В Бурятии кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 23 октября с 12:44 до 13:41. Продолжительность помех в каждом случае — от нескольких секунд до 21 минуты.
телевидение телевизионное вещание Бурятия

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