В ситуацию вмешалась детский омбудсмен Бурятии
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина обратила внимание на то, как добираются до учёбы студенты Бурятского республиканского индустриального техникума по улице Трактовая, 5 в Улан-Удэ. Дорога до образовательного учреждения небезопасна.
- Вдоль проезжей части вблизи корпуса отсутствует тротуар, нет пешеходного перехода, а также технических средств организации дорожного движения. Ежедневно студенты идут к месту учёбы практически по проезжей части, что небезопасно! - написала на своей странице Наталья Ганькина.
По итогам выезда Ганькина направила запрос в управление ГИБДД МВД по Бурятии о проведении обследования этого участка.
По результатам обследования отдел ГИБДД внёс в адрес руководителя комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ представление. Согласно нему, за месяц необходимо обезопасить путь студентов на учёбу.
В Улан-Удэ студенты вынуждены ходить в техникум по проезжей части
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