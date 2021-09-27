В Улан-Удэ студенты вынуждены ходить в техникум по проезжей части

В ситуацию вмешалась детский омбудсмен Бурятии



Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина обратила внимание на то, как добираются до учёбы студенты Бурятского республиканского индустриального техникума по улице Трактовая, 5 в Улан-Удэ. Дорога до образовательного учреждения небезопасна.



- Вдоль проезжей части вблизи корпуса отсутствует тротуар, нет пешеходного перехода, а также технических средств организации дорожного движения. Ежедневно студенты идут к месту учёбы практически по проезжей части, что небезопасно! - написала на своей странице Наталья Ганькина.



По итогам выезда Ганькина направила запрос в управление ГИБДД МВД по Бурятии о проведении обследования этого участка.



По результатам обследования отдел ГИБДД внёс в адрес руководителя комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ представление. Согласно нему, за месяц необходимо обезопасить путь студентов на учёбу.





