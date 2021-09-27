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В Улан-Удэ необычным способом реанимируют ржавые урны

В Улан-Удэ необычным способом реанимируют ржавые урны
Общество,  Фото:комитет городского хозяйства
Улан-удэнцы приводят «космические» сравнения. ВИДЕО

В МБУ «Комбинат по благоустройству» в Улан-Удэ поступила новая пескоструйная установка. С помощью неё быстро очищают все заржавевшие и неэстетичного вида мусорные урны с остановок общественного транспорта и городских скверов, рассказали в комитете городского хозяйства.

Всего на всех остановках и в городских скверах Улан-Удэ установлено свыше 1200 урн. С учётом сурового сибирского климата, воздействия атмосферных осадков окрашенные поверхности рано или поздно начинают ржаветь. Ранее все урны неоднократно окрашивали вручную, но от ржавчины это всё равно не спасало.

В августе 2021-го в комбинат поступил новейший пескоструйный аппарат, принцип работы которого заключается в выталкивании абразивного материала (песка) из пистолета под большим давлением. Таким способом с металлических конструкций быстро и эффективно удаляют старую краску, ржавчину и другие загрязнения.


Ежедневно специалисты комбината очищают от 10 до 20 урн, которые после очистки сразу же окрашиваются и становятся как «новенькие». Сильно проржавевшие урны реставрируются и приводятся в порядок.

- Стоит отметить, что горожане не замечают отсутствия урн на остановках, потому что бригады при демонтаже необработанной урны сразу же устанавливают на ее место очищенную и окрашенную, - пояснили в комитете городского хозяйства.

На сегодня восстановили 350 урн. Работа продолжается.

В соцсетях жители Бурятии оставляют «космические» сравнения по поводу этой работы, В паблике ves_ulan_ude, в частности, вспомнили про онлайн-игру Among Us. Там используются персонажи в похожих костюмах, которые, по сюжету, должны отыскать в рядах команды космического корабля предателя.
урны

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