В Улан-Удэ необычным способом реанимируют ржавые урны

В августе 2021-го в комбинат поступил новейший пескоструйный аппарат, принцип работы которого заключается в выталкивании абразивного материала (песка) из пистолета под большим давлением. Таким способом с металлических конструкций быстро и эффективно удаляют старую краску, ржавчину и другие загрязнения.





<br />

В МБУ «Комбинат по благоустройству» в Улан-Удэ поступила новая пескоструйная установка. С помощью неё быстро очищают все заржавевшие и неэстетичного вида мусорные урны с остановок общественного транспорта и городских скверов, рассказали в комитете городского хозяйства.Всего на всех остановках и в городских скверах Улан-Удэ установлено свыше 1200 урн. С учётом сурового сибирского климата, воздействия атмосферных осадков окрашенные поверхности рано или поздно начинают ржаветь. Ранее все урны неоднократно окрашивали вручную, но от ржавчины это всё равно не спасало.Ежедневно специалисты комбината очищают от 10 до 20 урн, которые после очистки сразу же окрашиваются и становятся как «новенькие». Сильно проржавевшие урны реставрируются и приводятся в порядок.- Стоит отметить, что горожане не замечают отсутствия урн на остановках, потому что бригады при демонтаже необработанной урны сразу же устанавливают на ее место очищенную и окрашенную, - пояснили в комитете городского хозяйства.На сегодня восстановили 350 урн. Работа продолжается.В соцсетях жители Бурятии оставляют «космические» сравнения по поводу этой работы, В паблике ves_ulan_ude, в частности, вспомнили про онлайн-игру Among Us. Там используются персонажи в похожих костюмах, которые, по сюжету, должны отыскать в рядах команды космического корабля предателя.