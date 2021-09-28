В Забайкалье дан старт автопробегу «Преодоление»

В этом году он посвящён спортсмену Виталию Хуторному
С 27 сентября по 1 октября в Забайкалье проходит автопробег среди людей с ограниченными возможностями по здоровью «Преодоление» имени Виталия Хуторного. Торжественный старт состоялся сегодня, 27 сентября, на площади Ленина при участии официальных лиц. Почётными гостями мероприятия стали супруга и дочь Виталия Хуторного.
Председатель Забайкальской региональной организации всероссийского общества инвалидов Андрей Мартынов рассказал, что маршрут автопробега проходит по территориям города Читы, Читинского, Карымского, Улётовского, Хилокского районов. В районах запланированы презентации настольных игр, адаптированных для инвалидов. Также по маршруту движения будут возложены венки к мемориалам и памятникам воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Среди участников автопробега инвалиды-активисты, спортсмены, творческие люди. Они могут передать свой опыт молодому поколению. В автопробеге принимают участие около десяти человек на десяти автомобилях. Общая протяжённость маршрута порядка тысячи километров. Запланировано, что в районах люди с ограниченными возможностями по здоровью на личном автотранспорте будут присоединяться к автопробегу. Общее число автомобилей около 20, общее количество участников встреч и мероприятий автопробега – более тысячи. Завершится он 1 октября на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев.
Автопробег «Преодоление» проводится в Забайкальском крае с 2008 года. С 2021 года он проходит в память о Виталии Хуторном, а также приурочен к пятилетию спорта в Забайкальском крае.
Напомним, Виталий Валерьевич Хуторной (1968 – 2019 гг.) был чемпионом СССР, России и СНГ по плаванию и лёгкой атлетике, чемпионом открытого чемпионата США по плаванию. Участвовал в Паралимпийских играх в Барселоне (1992г.), а также в чемпионатах мира и Европы по плаванию. Многократный чемпион Читинской области и Бурятии по лёгкой атлетике, плаванью, армрестлингу и дартсу. Активист инвалидного движения, участник семи автопробегов «Преодоление». Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Забайкалье дан старт автопробегу «Преодоление»
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