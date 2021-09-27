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По Бурятии местами дождь и мокрый снег

По Бурятии местами дождь и мокрый снег
Общество,  Фото:pexels.com
В Улан-Удэ днём возможны небольшие осадки

По данным Бурятского гидрометцентра, по республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по северной половине и юго-западу до умеренных. Ветер западный 6-11, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью +3, -2, местами -5, -10, днём +7, +12, при дожде +1, +6.

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможны небольшие осадки. Ветер западный 6-12 м/с. Температура ночью около 0, днём +8, +10.
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