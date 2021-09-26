Один из старейших дацанов России отметил своё 220-летие

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

История Цугольского дацана начинает свой отсчёт с 1801 года с установки первого дугана-юрты



24 сентября свой 220-летний юбилей отметил один из старейших буддийских монастырей России - Цугольский дацан, который уже больше двух веков является духовным прибежищем для всех буддистов. Торжества открылись молебном и огненным ритуалом Жинсрег, посвящённым процветанию храма и благополучию всех живущих на земле.



С памятной датой юбиляров поздравили почётные гости - зампредседателя правительства Забайкальского края, руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев, глава Могойтуйского района Булат Нимбуев, депутат Законодательного Собрания Забайкальского края Сокто Бальжинимаев, Дид-хамбо Забайкальского края Цырен лама, ширээтэ Агинского дацан Бадма лама, ширээтэ Читинского, Узонского, Иркутского, Зугалайского дацанов, прихожане.



В своём поздравлении руководитель округа отметил, что наряду с юбилейной датой Цугольского дацана, в этом году исполняется 280 лет со дня официального признания буддизма в России.



История Цугольского дацана начинает свой отсчёт с 1801 года с установки первого дугана-юрты, с тех пор Цугольский дацан пережил разные времена, годы расцвета и забвения и в 1988 году был возвращен буддийской общине. С тех пор монастырский комплекс продолжает восстанавливаться, отметил Буянто Батомункуев.



«Несмотря на годы испытаний, благодаря усилиям верующих и благой деятельности лам в дацане сохранилась особая атмосфера благочестия и мудрости. Здесь каждый может найти веру, добро и надежду», - сказал он.



Ширээтэ Цугольского дацана Алдар Шойнхоров поблагодарил всех за поддержку в подготовке мероприятия, пожелал всем прихожанам крепкого здоровья, мира и благоденствия.



К праздничной дате готовились и прихожане, они помогали в ремонте и обновлении территории дацана, вносили пожертвования.



По сложившейся традиции - по большим праздничным датам проводить спортивные игры, в честь 220-летия дацана прошёл турнир по стрельбе из лука по национальным правилам. А фольклорный коллектив из Могойтуйского района подарил песню, восхваляющую красоту главного соборного храма Цугольского дацана Цогчен-дуган.



В Цугольском дацане был открыт первый в России факультет восточной медицины. И именно монахи Цугольского дацана тайно вывезли из Тибета в Россию копию знаменитого «Атласа тибетской медицины», сообщили в пресс-службе администрации Агинского Бурятского округа.

