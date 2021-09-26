Житель республики получил травму в лесу
Вчера спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали на помощь сборщику дикоросов.
Мужчина получил травму в лесах Джидинского района, вблизи населённого пункта Нижний Торей.
Добраться до места, где находился пострадавший, на обычной технике не представлялось возможным, и Джидинский лесхоз предоставил спасателям вездеход на гусеничном ходу. По прибытии на место, пострадавшему была оказана первая помощь медработником, которая прибыла вместе со спасателями. После мужчину эвакуировали в населённый пункт, где передали работникам скорой помощи, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии сборщика дикоросов эвакуировали на вездеходе
Общество, Фото:
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