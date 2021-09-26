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В Бурятии спасатели обнаружили тело мужчины

В Бурятии спасатели обнаружили тело мужчины
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Личность погибшего и причина смерти пока неизвестны

Вчера продолжались поиски мужчины, пропавшего в Муйском районе. Спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России было обследовано 5 км береговой линии реки Королон. Обнаружено тело мужчины. «Личность погибшего и причина смерти неизвестны», - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Сейчас спасатели готовят место для посадки вертолета. Эвакуация тела запланирована на сегодня.
спасатели МЧС

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