В Бурятии спасатели обнаружили тело мужчины

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Личность погибшего и причина смерти пока неизвестны



Вчера продолжались поиски мужчины, пропавшего в Муйском районе. Спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России было обследовано 5 км береговой линии реки Королон. Обнаружено тело мужчины. «Личность погибшего и причина смерти неизвестны», - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Сейчас спасатели готовят место для посадки вертолета. Эвакуация тела запланирована на сегодня.

