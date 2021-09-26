В Бурятии волонтёры при уборке мусора нашли новогоднюю ёлку и носилки

Также они наткнулись на два кресла, холодильник и стиральную машину



Субботник в Кабанском районе организовали 25 сентября волонтёры НКО «Новая Энергия» совместно с иркутским экодвижением «En+» и проектом «360».



- В 6 и 7 утра одновременно выехали две команды волонтёров из Иркутска и Улан-Удэ по 40 человек в каждой. Активистам пришлось бороться с загрязнением реки Мысовка в сложных погодных условиях, - сообщает Чингис Болотов, общественник, руководитель КВН-движения Бурятии.



Он отмечает, что постоянно шёл холодный дождь, иногда ливневый.



- Дул сильный холодный ветер. Мы терпели и убирали - поделился Болотов, отметив, что из местных жителей активно помогала Елена Вострикова, учитель Мысовской школы.



Всего 121 мешок общего мусора увезли сотрудники РО «ЭкоАльянс» после антимусорной акции.



- Из интересных находок было два кресла, стиральная машина, пуфик, новогодняя ёлка, холодильник, корпус от телевизора, раковина и даже носилки, - рассказала координатор акции Юлия Воронина.



По итогам 39,5 кг пластика, 103 кг металла и 210 кг стекла пойдут на переработку.



