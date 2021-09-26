Также они наткнулись на два кресла, холодильник и стиральную машину
Субботник в Кабанском районе организовали 25 сентября волонтёры НКО «Новая Энергия» совместно с иркутским экодвижением «En+» и проектом «360».
- В 6 и 7 утра одновременно выехали две команды волонтёров из Иркутска и Улан-Удэ по 40 человек в каждой. Активистам пришлось бороться с загрязнением реки Мысовка в сложных погодных условиях, - сообщает Чингис Болотов, общественник, руководитель КВН-движения Бурятии.
Он отмечает, что постоянно шёл холодный дождь, иногда ливневый.
- Дул сильный холодный ветер. Мы терпели и убирали - поделился Болотов, отметив, что из местных жителей активно помогала Елена Вострикова, учитель Мысовской школы.
Всего 121 мешок общего мусора увезли сотрудники РО «ЭкоАльянс» после антимусорной акции.
- Из интересных находок было два кресла, стиральная машина, пуфик, новогодняя ёлка, холодильник, корпус от телевизора, раковина и даже носилки, - рассказала координатор акции Юлия Воронина.
По итогам 39,5 кг пластика, 103 кг металла и 210 кг стекла пойдут на переработку.
В Бурятии волонтёры при уборке мусора нашли новогоднюю ёлку и носилки
Общество, Фото:
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