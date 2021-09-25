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Военнослужащий из Улан-Удэ прошёл следующий этап шоу на ТНТ

Военнослужащий из Улан-Удэ прошёл следующий этап шоу на ТНТ
Общество,  Фото:screenshot
Артём Рогов начал борьбу за главный приз шоу «Открытый микрофон»

25-летний военнослужащий Артём Рогов успешно выступил на шоу телеканала ТНТ «Открытый микрофон» (16+). Юморист представлял сразу два региона: Улан-Удэ и Владивосток. Передача с его участием вышла в эфир накануне, 24 сентября.

Артём уже участвовал в этом шоу в прошлом году, однако не дошёл до конца. В этом году он вновь решил побороться за главный приз – три миллиона рублей. В число наставников шестого сезона шоу вошли Нурлан Сабуров, Иван Абрамов, Юлия Ахмедова и Алексей Щербаков.

В прошлом году был в команде Ивана Абрамова, вылетел на втором на втором этапе «Дуэли». После предыдущих эфиров закружилась, создалась такая атмосфера, что я занимаюсь какой-то фигнёй. Ну, для меня это всегда имело вес, а для других, после того, как я появился по телевизору, это тоже обрело вес, - рассказал в интервью Артём Рогов.

Молодой человек служит в Сосновом Бору в Улан-Удэ. Его шутки в основном были про военных и специфику службы в армии. Он высмеял забавные привычки некоторых коллег. Жюри и публика тепло приняли юмор Артёма Рогова. В итоге он попал в команду к Алексею Щербакову.



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