Военнослужащий из Улан-Удэ прошёл следующий этап шоу на ТНТ

25-летний военнослужащий Артём Рогов успешно выступил на шоу телеканала ТНТ «Открытый микрофон» (16+). Юморист представлял сразу два региона: Улан-Удэ и Владивосток. Передача с его участием вышла в эфир накануне, 24 сентября.
Артём уже участвовал в этом шоу в прошлом году, однако не дошёл до конца. В этом году он вновь решил побороться за главный приз – три миллиона рублей. В число наставников шестого сезона шоу вошли Нурлан Сабуров, Иван Абрамов, Юлия Ахмедова и Алексей Щербаков.
- В прошлом году был в команде Ивана Абрамова, вылетел на втором на втором этапе «Дуэли». После предыдущих эфиров закружилась, создалась такая атмосфера, что я занимаюсь какой-то фигнёй. Ну, для меня это всегда имело вес, а для других, после того, как я появился по телевизору, это тоже обрело вес, - рассказал в интервью Артём Рогов.
Молодой человек служит в Сосновом Бору в Улан-Удэ. Его шутки в основном были про военных и специфику службы в армии. Он высмеял забавные привычки некоторых коллег. Жюри и публика тепло приняли юмор Артёма Рогова. В итоге он попал в команду к Алексею Щербакову.