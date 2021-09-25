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В Бурятии ненастная погода

В Бурятии ненастная погода
Общество,  Фото:pexels.com
Ожидается снег, дожди и грозы

По данным Бурятского гидрометцентра, 25 сентября по республике на большей территории осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные осадки, днём местами грозы. Ветер северо-западный 7-12, днём в отдельных районах 15-22 м/с. Температура ночью +1,+6, местами -2,-7, днём +5,+10, местами +11,+16.

В Улан-Удэ ночью без осадков, утром и днём дождь. Ветер северо-западный 6-11, к концу дня порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +2,+4, днём +8,+10.
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