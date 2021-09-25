Последняя игра сезона состоится в последний день сентября
В Бурятии завершается сезон игр «Клуба весёлых и находчивых». На следующей неделе станет известно имя нового чемпиона республиканской лиги КВН.
Финал состоится в Улан-Удэ 30 сентября. В культурно досуговом центре «Рассвет» сыграют команды «Берег Байкала», «Такие разные буряты» (ВСГУТУ), «Басурмане», «Бурятский флекс» (БГУ) и «Егор Гула».
Начало финальной игры запланировано на 19:00, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Возрастное ограничение 12+
В Бурятии определят чемпиона КВН
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