В Бурятии определят чемпиона КВН

Последняя игра сезона состоится в последний день сентября



В Бурятии завершается сезон игр «Клуба весёлых и находчивых». На следующей неделе станет известно имя нового чемпиона республиканской лиги КВН.



Финал состоится в Улан-Удэ 30 сентября. В культурно досуговом центре «Рассвет» сыграют команды «Берег Байкала», «Такие разные буряты» (ВСГУТУ), «Басурмане», «Бурятский флекс» (БГУ) и «Егор Гула».



Начало финальной игры запланировано на 19:00, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.



Возрастное ограничение 12+

