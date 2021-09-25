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В Бурятии определят чемпиона КВН

В Бурятии определят чемпиона КВН
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Последняя игра сезона состоится в последний день сентября

В Бурятии завершается сезон игр «Клуба весёлых и находчивых». На следующей неделе станет известно имя нового чемпиона республиканской лиги КВН.

Финал состоится в Улан-Удэ 30 сентября. В культурно досуговом центре «Рассвет» сыграют команды «Берег Байкала», «Такие разные буряты» (ВСГУТУ), «Басурмане», «Бурятский флекс» (БГУ) и «Егор Гула».

Начало финальной игры запланировано на 19:00, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

Возрастное ограничение 12+
КВН Бурятия

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