В Бурятии 119 семей «усыновили» пожилых людей

В республике ежегодно создаётся порядка 20 приёмных семей для пожилых



В Бурятии на протяжении 10 лет работает социальная технология «Приёмная семья для пожилых граждан».



- По сравнению с домами престарелых и стационарным уходом приёмная семья - это наиболее приемлемый формат для пожилого человека. Основной мотивацией принять в семью пожилого человека чаще всего становится желание помочь. В республике 119 приёмных семей, в том числе 13 – в Улан-Удэ, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



В Бурятии с начала года семью нашли 120 пожилых людей.



Так, в Тункинском районе республики действуют шесть таких приёмных семей. Одна из них в селе Зун-Мурино, где в семье с четырьмя детьми проживает односельчанин Иосиф Жапович. В силу разных причин в преклонном возрасте он остался совершенно один.



- Сначала мы просто помогали дедушке по-соседски, - рассказывает Алина Дарбакова. – Потом он сильно заболел. Ему потребовалась операция. Причём, в Бурятии ему помочь не могли, надо было ехать в Иркутск. Так как Иосиф Жапович живёт совершенно один, решили помочь ему справиться с этой задачей. Свозили на операцию, потом съездили за ним и привезли обратно. Однако стало понятно, что мы уже настолько привязались к нему, что предложили остаться жить у нас.



О том, что в республике действует технология «Приёмная семья для пожилых граждан и инвалидов», Алина узнала от специалистов отдела соцзащиты по Тункинскому району. Обратилась за помощью, и ей оказали содействие.



- В этой семье я живу уже пять лет. Приятно, что сыновья Алины называют меня дедушкой. Они мне как родные уже. Вместе уроки делаем, вместе книги читаем, учим бурятский язык. Я им даже боксёрские приёмы показываю. В общем, живём в дружбе и согласии, - делится своей историей Иосиф Жапович. – Вместе с внуками и я молодею душой!



Как сообщили в минсоцзащиты Бурятии, в республике ежегодно создаётся порядка 20 приёмных семей для пожилых граждан. Действуют они во всех районах, в том числе и в Улан-Удэ.



Справка:



Приёмная семья создается для граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении.



Приёмная семья подбирается для каждого гражданина индивидуально, путем прохождения предварительного собеседования, обследования и оценки условий проживания обеих сторон. Приёмная семья может принять на социальное обслуживание одновременно не более трёх граждан.



Обслуживание гражданина в приёмной семье осуществляется на основании трехстороннего договора о социальном обслуживании, заключаемого между учреждением, гражданином и лицом, осуществляющим уход в приемной семье



Лицу, осуществляющему уход в приёмной семье за гражданином, устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5000 рублей за одного человека. На денежное вознаграждение начисляется районный коэффициент.





