В улан-удэнской колонии появился памятник Владимиру Сафронову

Скульптура в натуральную величину изготовлена из цемента, который был закреплён поверх жёсткого металлического каркаса. На заднем фоне имеется элемент декорации в виде угла боксёрского ринга, на котором изображены Олимпийские кольца и надпись «16-е Олимпийские игры 1956 года в Мельбурне», сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.









