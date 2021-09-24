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В улан-удэнской колонии появился памятник Владимиру Сафронову

В улан-удэнской колонии появился памятник Владимиру Сафронову
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Скульптуру в полный рост изготовил осуждённый

В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ состоялось открытие памятника советскому боксёру, олимпийскому чемпиону 1956 года в Мельбурне Владимиру Сафронову.

Идея создания принадлежит осуждённому Эдуарду, который в новостном телевизионном выпуске увидел ролик, посвящённый олимпийскому чемпиону из Улан-Удэ. Работа заняла один месяц.

Скульптура в натуральную величину изготовлена из цемента, который был закреплён поверх жёсткого металлического каркаса. На заднем фоне имеется элемент декорации в виде угла боксёрского ринга, на котором изображены Олимпийские кольца и надпись «16-е Олимпийские игры 1956 года в Мельбурне», сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.



Как сообщал «Байкал-Daily», недавно обсуждалось, чьё имя присвоить Физкультурно-спортивному комплексу. Федерация бокса предлагает вариант имени Владимира Сафронова, олимпийского чемпиона 1956 года. Однако с этим не согласились другие представители спорта, к примеру, борцы просят о том, чтобы дать ФСК имя чемпиона мира 1989 года Бориса Будаева. Очередной круглый стол был запланирован на осень, после отмены ограничений с связи с коронавирусной инфекцией.

Справка:

Владимир Сафронов родился в 1934 году в Улан-Удэ. Жил на улице Шмидта рядом с цирком, куда ходил смотреть тренировки борцов. Занимался гимнастикой, волейболом, баскетболом, лёгкой атлетикой, бальными танцами. Посещал изостудию Улан-Удэнского дома пионеров.

Заниматься боксом начал с 13 лет у чемпиона РСФСР Александра Ринчинова, позже был подопечным Леонида Соколова.

В 1954 году Сафронов завоевал бронзовую медаль чемпионата РСФСР.

В 1951 году поступил в Иркутское художественное училище. Был чемпионом по боксу Иркутской области, Сибири и Дальнего Востока, ВЦСПС, попал в сборную команду Сибири. В 1953 году принят в сборную СССР. В 1955 году Сафронов был призван в армию, служил в Забайкальском военном округе. Из армии откомандировывался в распоряжение сборной олимпийской команды.

В 1956 году, заменив заболевшего Александра Засухина, вошёл в состав сборной СССР на Олимпийских играх в Мельбурне, где неожиданно выиграл золотую медаль, став первым олимпийским чемпионом среди советских боксёров. На пути к победе Сафронов победил выдающихся европейских боксёров Хенрика Недзведского и Томаса Николса. К этому моменту у Сафронова был всего лишь первый разряд по боксу.

Среди последующих успехов Сафронова — бронзовая медаль чемпионата Европы 1957 года и победы на чемпионатах СССР 1958 и 1962 годов. Всего Сафронов провёл 316 боёв, одержав 294 победы.

Окончил Художественное училище в Иркутске и в 1963 году оформительский факультет Московского полиграфического института. Член КПСС с 1963 года. По окончании спортивной карьеры работал художественным редактором в издательстве «Физкультура и спорт».

Ушёл из жизни в 1979-м на 45 году жизни.
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