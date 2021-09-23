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Совет молодых учёных Бурятии возглавил историк

Совет молодых учёных Бурятии возглавил историк
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ, из архива
В Бурятии единогласно избрали нового председателя совета молодых учёных

Избран новый председатель совета молодых учёных Бурятии. Решение члены совета приняли на общем собрании 22 сентября.

Новым председателем совета молодых учёных республики на ближайшие два года единогласно избран старший научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, кандидат исторических наук Евгений Нолев.

Евгений Нолев с 2014 года возглавляет совет молодых учёных в своем институте, в 2015-2020 годах был председателем совета научной молодёжи Бурятского научного центра СО РАН. В настоящее время является заместителем председателя общественного совета при министерстве образования и науки Бурятии и координатором тематической площадки «Наука» регионального отделения ОНФ.

Нолев дважды (в 2015 и 2018 годах) становился лауреатом премии «Лучший молодой учёный Бурятии» в номинации социогуманитарные науки.

Прежним председателем совета молодых учёных (с 2020 по 2021 годы) был Виктор Коновалов. Он заведующий кафедрой технического сервиса в АПК и общеинженерных дисциплины Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, кандидат технических наук, доцент.

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