В Бурятии заявили об археологической сенсации

Общество, Фото: страница Доры Хамагановой

Озвученный возраст найденной стоянки древнего человека поражает



В Тункинской долине ранее была обнаружена стоянка древнего человека. Пресс-секретарь администрации Тункинского района Дора Хамаганова назвала выводы учёных по поводу этой стоянки сенсацией.



- В Тункинской долине обнаружена самая древняя стоянка древнего человека неизвестного науке вида, жившего 33 тысячи лет назад. Это самая старая стоянка homo sapiens в Восточной Сибири и Дальнем Востоке, - сообщила Дора Хамаганова.



По её словам, гипотезу иркутских учёных о возрасте человеческой кости со стоянки недавно впервые подтвердили эксперты-палеогенетики одного из ведущих научно-исследовательских институтов Общества Макса Планка в Мюнхене.



- Эту новость впервые озвучил сегодня на встрече с главой Тунки Чингисом Маншеевым и директором национального парка «Тункинский» Баиром Байминовым руководитель делегации археологов Иркутского государственного университета Иван Бердников, заместитель руководителя научно-исследовательского центра «Байкальский регион» Иркутского госуниверситета, - пишет Дора Хамаганова в социальной сети.



Она добавила, что на стоянке найдено несколько тысяч артефактов, костей бизона, изюбря, благородного оленя, пантеры, скребки, рожи, пластины, осколки из керамики, полудрагоценных, поделочных камней из сердолика, горного хрусталя возрастом от 33 тысяч лет и старше.



- Глава Тунки Чингис Маншеев интересовался у иркутских учёных - если, с поддержкой главы Бурятии Алексея Цыденова будет построен музейный комплекс, с ландшафтным дизайном и исторической реконструкцией, в соответствии с требованиями - могут ли передать обратно иркутские археологи исторические сокровища, принадлежащие Тункинскому району? И ответ делегации из Иркутска был воодушевляющим - да, можем передать! – продолжает пресс-секретарь администрации района.



– Это здорово! Такой музей, подлинными артефактами, старше во много раз египетских пирамид, послужит ещё одним драйвером роста турпотока в Тункинскую долину, - прокомментировал Чингис Маншеев, глава Тунки.





