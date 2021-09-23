Улан-удэнские мусорные полигоны почти заполнены, а новых нет

Около закрытых полигонов строить новые нельзя решением Росавиации



Вчера, 23 сентября, в Улан-Удэ состоялась очередная сессия горсовета. Среди 20 тем повестки был рассмотрен вопрос об изменении в правилах землепользования. Вынужденные корректировки генплана города связаны с приказом Росавиации, который запрещает вести деятельность в особых зонах, способствующих скоплению птиц.



24 сентября прошло заседание комитета городского хозяйства транспорта и связи горсовета, на котором обсуждалась судьба полигонов по утилизации твёрдых бытовых отходов.



- Вокруг аэропорта образовывается несколько зон защиты. Нас, в основном, интересует зона №6 и перспективная зона №7. Зона №6 – это 15-ти километровая зона, в которой фактически запрещено новое жилищное строительство, а также ограничена хозяйственная деятельность. Вы не можете вести деятельность, которая способствует скоплению птиц. Это скотомогильники, зверофермы любых видов. Что нас особенно беспокоит, это эксплуатация и организация полигонов для твёрдых бытовых отходов. Получается, что наши существующие полигоны и полигоны, которые были в перспективе, находятся в этой зоне и попадают под ограничения. Учитывая, что эксплуатируемый ныне полигон имеет ограниченный ресурс, нам нужно понять, какие у нас перспективы в ближайшем будущем нас ждут по утилизации отходов, - рассказал председатель комитета, депутат горсовета Сергей Бурдиков.



На сегодняшний день в Улан-Удэ два мусорных полигона. На одном полигоне размещено 716 тысяч тонн отходов. Однако проектная вместимость давно исчерпана. На данный момент полигон переполнен на 80,3%.



- Закрытие мы должны были осуществить в прошлом году, но учитывая, что ситуация сложная, мы не понимали, как будет работать новый полигон, поэтому решением главы Бурятии мы его деятельность не прекратили. Понятно, что там минимальное количество мы ещё сможем разместить. На данный момент мы провели полностью пересыпку старой чаши полигона. Ежедневно следим за тем, чтобы у нас не выходили газы, не было никаких возгораний, прорыли рвы, поставили блоки заграждения, чтобы никто туда ничего не дозахоранивал, - сообщил председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Гашев.



Есть и вторая чаша для ТБО, которая также активно заполняется мусором. Изначально её планировали эксплуатировать два-три года. Но из-за большого количества строек в Улан-Удэ заполнение мусором идёт быстрее.



- Туда вывозятся бетон, строительный мусор. Мы понимаем, что год назад мы рассчитывали на двухлетнюю или трёхлетнюю эксплуатацию, сейчас риски исчерпания полигона у нас уже следующий год, - добавил Сергей Гашев.



Сейчас на уровне республиканских министерств идёт экстренный поиск земли для полигона. Наталья Тумуреева, замминистра природы Бурятии, рассказывает, что на территории Улан-Удэ нет земли, где можно было бы построить полигон. Остаются только земли близлежащих районов. Но они отказываются их отдавать под городскую свалку.



- В Иволгинском районе есть земля, но сейчас она отдана в аренду, как раз в своё время её тоже отводили под полигон. Они не соглашаются, естественно, на городской полигон. Понятно, что отходов большое количество, хотя земли там достаточно. Но сейчас нужно тоже понимать, что мы строим не просто полигон, сейчас комплексы, которые запроектированы, которые у нас сейчас по республике есть, предусматривают сортировку, плюс прессование и так далее. Это уже более эффективно. Если раньше была просто чаша, укрытая геомембраной, и туда всё захоранивалось, бульдозер ходил, всё это прессовал пересыпку делал. Сейчас этот подход более цивилизованный, - добавила Наталья Тумуреева.



Полное заполнение пока ещё действующего полигона ожидается в середине 2022 года. В случае, если землю не удастся найти, коммунальщикам придётся открывать чаши, законсервированные несколько лет назад.



- Мы должны готовиться к любому развитию ситуации. Надеемся, что будет подобрана земля для строительства даже не полигона, а комплекса. Сейчас мы должны принимать меры для того, чтобы продлить ресурсы полигонов действующих, - завершил председатель комитета городского хозяйства транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков.



