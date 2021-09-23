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Военный из Улан-Удэ выступит с новыми шутками на ТНТ

Военный из Улан-Удэ выступит с новыми шутками на ТНТ
Общество,  Фото:страница Артёма Рогова
Улан-удэнец во второй раз будет бороться за главный приз шоу «Открытый микрофон»

В новом выпуске шоу «Открытый микрофон» (16+) который телеканал ТНТ покажет в эту пятницу, 24 сентября, снова можно будет поболеть за 25-летнего Артёма Рогова, который представляет два города: Владивосток и Улан-Удэ.

Артём уже не первый раз участвует в проекте, а поэтому спокойно выдерживает и съёмки, и взгляды наставников. Военный из Бурятии - участник с большими амбициями и отличным правилом жизни: говорит мало, а шутит много.

У Артёма были причины прийти в новый сезон «Открытого микрофона»: во-первых, это желание вновь испытать себя в проекте, а, во-вторых, посвятить выступление маме, которая очень гордится сыном.

- В прошлом году я вылетел, поэтому решил попытать удачу вновь. Я же упорный. Если представился второй шанс, почему бы им не воспользоваться? Вообще я благодарен проекту за возможность быть в эфире федерального канала и набраться опыта. Это же реальная закалка юмора и характера, - поделился юморист.

В этот раз комик будет больше шутить про работу и специфику военной службы.

Выпуск проекта «Открытый микрофон» с Артёмом Роговым будет показан в пятницу, 24 сентября, в 23.00 на ТНТ.

В число наставников шестого сезона шоу вошли Нурлан Сабуров, Иван Абрамов, Юлия Ахмедова и Алексей Щербаков. Каждый из них соберёт команду из восьми человек, один из которых в итоге станет победителем. Главный приз – три миллиона рублей. 
военнослужащие телевидение телешоу

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