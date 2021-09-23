Улан-удэнская колония впустила родственников «положительных» осуждённых





В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ состоялся День открытых дверей для родственников положительно характеризующихся осуждённых.- Гостям учреждения рассказали об условиях содержания осуждённых, об эксперименте, направленном на стимулирование правопослушного поведения. После состоялась экскурсия по жилой зоне. Родственники побывали в церкви, посетили дуган и познакомились с памятниками и монументами, расположенными на территории колонии, - сообщили в УФСИН по Бурятии.После экскурсии в клубе колонии посетителям продемонстрировали видеоролики о буднях осуждённых. А осуждённые, входящие в театральный кружок, показали кукольный театр.