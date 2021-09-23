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В Улан-Удэ прошли соревнования по авиамоделизму

В Улан-Удэ прошли соревнования по авиамоделизму
Общество,  Фото:предоставлено Улан-Удэнским авиазаводом
Соревнования провели на кордодроме авиазавода

На кордодроме первичной организации ДОСААФ Улан-Удэнского авиационного завода прошли соревнования по авиамодельному спорту. В мастерстве состязались юные авиамоделисты из Онохойского и Усть-Баргузинского дома детского творчества, школы №25, воспитанники Улан-Удэнской станции юных техников, детского клуба «Созвездие», сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского авиазавода.

Состязания в классах кордовых скоростных моделей, пилотажных, гоночных и моделей-копий на кубок Серафима Исаева, Героя Социалистического труда, директора Улан-Удэнского авиазавода с 1957 по 1975 годы, проводятся более 10 лет. В этот раз из-за сложной эпидемиологической обстановки соревнования прошли в два этапа: первый этап состоялся 12, а второй 21 сентября.

- Авиамоделирование – первые шаги будущих авиастроителей на пути в инженерные и рабочие профессии. На примере «малого авиастроения» вырабатывается конструкторское мышление: как лучше, быстрее, качественнее сделать тот или иной узел модели, разрабатывается технология, решения сразу же реализуются в жизнь, можно быстро увидеть результат, – отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов. – В авиамодельных кружках получают навыки, которые необходимы инженерам-творцам.

Всего в соревнованиях приняло участие 23 человека. В состав судейской бригады вошли ветераны авиамодельного спорта Улан-Удэнского авиазавода: начальник бюро службы главного металлурга Александр Перепечин, а также работники цехов Алексей Вислогузов и Александр Мунгалов.

По результатам соревнований в командном зачёте первое место у команды «Авиазавод» станции юных техников. Второе место заняла команда воспитанников Онохойского дома детского творчества, третье место - команда учащихся школы 25.

В классе полукопий среди спортсменов первое место занял работник Улан-Удэнского авиазавода Евгений Селифонкин с моделью Су-31М.

Юные авиамоделисты состязались в двух возрастных группах: до 14 лет и старше. У юношей в классе пилотажных и скоростных моделей первое место у воспитанника станции юных техников. В классе моделей-копий и полукопий первое место занял представитель Онохойского дома детского творчества. В классе скоростных моделей в возрастной категории младше 14 лет стал лидером школьник из станции юных техников.

По итогам соревнований лучшие спортсмены были награждены дипломами, медалями и призами.


спорт авиамоделизм авиамодельный спорт Улан-Удэнский авиазавод

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