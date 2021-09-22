Авиамаршрут должен быть интересен туристам
Этой осенью авиакомпания «Сибирская Лёгкая Авиация» («СиЛА») готова открыть новый авиарейс в Бурятии по маршруту Улан-Удэ – Усть-Баргузин.
- Авиамаршрут свяжет столицу Бурятии с известным по своей туристической привлекательности посёлком Усть-Баргузин. Поселение расположено почти на самом берегу Байкала, в том месте, где в озеро впадает река Баргузин. В Баргузинской долине вы увидите уникальные живописные ландшафты, погрузитесь в природную гармонию поистине сказочных мест восточного берега Байкала и Республики Бурятия, - говорится в официальном аккаунте компании «СиЛА».
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Улан-Удэ и Усть-Баргузин хотят связать авиарейсом
Общество, Фото:
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