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Улан-Удэ и Усть-Баргузин хотят связать авиарейсом

Улан-Удэ и Усть-Баргузин хотят связать авиарейсом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Авиамаршрут должен быть интересен туристам

Этой осенью авиакомпания «Сибирская Лёгкая Авиация» («СиЛА») готова открыть новый авиарейс в Бурятии по маршруту Улан-Удэ – Усть-Баргузин.

- Авиамаршрут свяжет столицу Бурятии с известным по своей туристической привлекательности посёлком Усть-Баргузин. Поселение расположено почти на самом берегу Байкала, в том месте, где в озеро впадает река Баргузин. В Баргузинской долине вы увидите уникальные живописные ландшафты, погрузитесь в природную гармонию поистине сказочных мест восточного берега Байкала и Республики Бурятия, - говорится в официальном аккаунте компании «СиЛА».

В Instagram устроили своеобразный опрос пользователей:

«Уважаемые пассажиры, нам важно знать, насколько актуален для вас этот рейс. Если да, поставьте в комментарии к этой публикации +».

Пользователи вовсе оставляют «+». К слову, пост лайкнул гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

авиаперевозки

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