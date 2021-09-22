Птица получила сотрясение мозга, но быстро пошла на поправку
В Иркутске спасли поползня, едва не ставшего жертвой недавнего урагана. Поскольку сильного ветра и дождя пока не предвидится, птицу собираются выпустить.
- Птичка получила сотрясение мозга и лёгкий «ушиб всей птицы», но быстро пошла на поправку. Обсушили, отогрели, накормили, обеспечили покой и подходящие условия. Больше ничего не понадобилось в данной ситуации, чтобы пациент бодро вернулся в природу, – сообщает пресс-служба Иркутской зоогалереи.
По словам специалистов, это был один из самых простых и быстрых случаев в плане лечения и реабилитации. Однако без вмешательства человека птица бы не выжила.
В Иркутске спасли «ушибленного» поползня
Общество, Фото:
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