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В Бурятии резко ухудшится погода

В Бурятии резко ухудшится погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Непогоду принесёт выход южного циклона

Администрация Улан-Удэ опубликовала предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях.

По данным синоптиков, 25 сентября выход южного циклона вызовет осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные дожди.

Ожидается усиление северо-западного ветра до 17-22 м/с и понижение температур на 8-13 градусов.



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