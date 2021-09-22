В Бурятии резко ухудшится погода

Непогоду принесёт выход южного циклона



Администрация Улан-Удэ опубликовала предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях.



По данным синоптиков, 25 сентября выход южного циклона вызовет осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные дожди.



Ожидается усиление северо-западного ветра до 17-22 м/с и понижение температур на 8-13 градусов.









Читают сейчас