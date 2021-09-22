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Здание пансионата для престарелых в Улан-Удэ готово на 20%

Здание пансионата для престарелых в Улан-Удэ готово на 20%
Общество,  Фото:минстрой Бурятии
В каждом из пяти жилых блоков будет проживать по 30 человек

В в посёлке Светлый в Улан-Удэ продолжается строительство пансионата для престарелых. Строительство начали в 2020 году, завершить планируют к концу 2022 года. Процент готовности объекта на сегодня – около 20%, сообщили в минстрое Бурятии.

Двухэтажное здание пансионата в 21 тысячу квадратов будет состоять из нескольких блоков. Сейчас подрядная организация ООО «Ремстрой» ведёт устройство наружных стен и перегородок у трех блоков, обратную засыпку пазух фундаментов, монтаж фундамента гаражного блока.

На сегодняшний день выполнено технологическое присоединение к централизованным сетям холодного водоснабжения МУП «Водоканал». Завершено устройство наружных сетей водоснабжения, водоотведения. Монтируют тепловые системы, на 45% готово ограждение территории.

Пансионат будет представлять из себя дом-интернат общего типа.

Здесь создадут условия для комфортного пребывания престарелых граждан и инвалидов, в том числе колясочников. В комплекс войдут также помещения для организации трудового, культурно-образовательного, физкультурно-оздоровительного процессов. В каждом из пяти жилых блоков будет проживать по 30 человек, всего 150 постояльцев.

Планируемый штат персонала для каждого блока – 25-30 человек. В республике это будет первый пансионат такого масштаба.
пансионат

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