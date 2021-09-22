Во время уборки собрали почти 30 мешков мусора
Сотрудники УФСИН по Бурятии, входящие в состав совета молодых специалистов, приняли участие в масштабном экологическом субботнике «Зелёная Россия».
Совместными усилиями они собрали около 30 мешков мусора на набережной в Улан-Удэ.
Сотрудники призвали жителей республики не мусорить и бережно относиться к природе.
В Улан-Удэ сотрудники УФСИН убрались на набережной
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