Это маршруты под номерами 7 и 8
В Улан-Удэ появятся два новых трамвайных маршрута. Об этом стало известно из проекта постановления мэрии, опубликованном на официальном сайте.
Согласно документу, маршрут № 7 будет следовать так: «БНЦ - площадь Советов - площадь Комсомольская - ТП «Фортуна» - ВСГТУ – БНЦ», а маршрут № 8: «БНЦ - ВСГТУ - ТП «Фортуна» - площадь Комсомольская - площадь Советов – БНЦ».
Планируется, что они будут введены в 2021 году. Пока проект проходит антикоррупционную экспертизу.
В Улан-Удэ хотят ввести два новых трамвайных маршрута
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