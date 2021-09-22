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В Улан-Удэ хотят ввести два новых трамвайных маршрута

В Улан-Удэ хотят ввести два новых трамвайных маршрута
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Это маршруты под номерами 7 и 8

В Улан-Удэ появятся два новых трамвайных маршрута. Об этом стало известно из проекта постановления мэрии, опубликованном на официальном сайте.

Согласно документу, маршрут № 7 будет следовать так: «БНЦ - площадь Советов - площадь Комсомольская - ТП «Фортуна» - ВСГТУ – БНЦ», а маршрут № 8: «БНЦ - ВСГТУ - ТП «Фортуна» - площадь Комсомольская - площадь Советов – БНЦ».

Планируется, что они будут введены в 2021 году. Пока проект проходит антикоррупционную экспертизу. 
трамвай

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