В центре Улан-Удэ по просьбам жителей нарисовали «зебру»

Раньше водители не всегда пропускали здесь детей



В центре Улан-Удэ, на Виадуке, нанесли разметку, обозначив пешеходный переход. «Зебра» появилась на улице Смолина, 54. Об этом попросили местные жители в соцсетях.



- Каждый день школьники переходят этот пешеход. Водители, в свою очередь, не все пропускают, - пожаловались местные жители.



В администрации Улан-Удэ, в свою очередь, нанесли дорожную разметку.





