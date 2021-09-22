Раньше водители не всегда пропускали здесь детей
В центре Улан-Удэ, на Виадуке, нанесли разметку, обозначив пешеходный переход. «Зебра» появилась на улице Смолина, 54. Об этом попросили местные жители в соцсетях.
- Каждый день школьники переходят этот пешеход. Водители, в свою очередь, не все пропускают, - пожаловались местные жители.
В администрации Улан-Удэ, в свою очередь, нанесли дорожную разметку.
В центре Улан-Удэ по просьбам жителей нарисовали «зебру»
Общество, Фото:
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